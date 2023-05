Una barrera que soporte con mayor fuerza los embates del fuerte oleaje en el frente costero de Playa del Carmen, se necesita para garantizar que la macroalga no llegue a los arenales.

Lo anterior lo dio a conocer José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística de Playa del Carmen, quien dijo que debido a que en años anteriores las barreras se han reventado constantemente, es necesario que la infraestructura cuente con una gran resistencia.