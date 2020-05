Playa del Carmen: Entregan mil alimentos veganos a población vulnerable

Los primeros mil alimentos elaborados con productos no de origen animal, fueron entregados a población vulnerable de Playa del Carmen que no cuenta con recursos económicos para alimentarse en tiempos del coronavirus.

Jessica González Castro, fundadora de Casa Animal, informó que los alimentos fueron entregados a la población de la colonia Ejidal y el asentamiento irregular conocido como In House.

“Todos y todas necesitamos algo de esperanza en estos momentos tan difíciles. Con el comedor comunitario estamos brindando esperanza por medio de alimentos sin violencia y alimentos saludables. Al llevar una alimentación a base de plantas estamos previniendo la próxima pandemia. Con la ayuda de las personas podremos construir un mundo más justo y amable para todos y todas. Invitamos a restaurantes, escuelas e instituciones de gobierno a unirse al movimiento y que juntos, quitemos las pandemias del menú”, sostuvo González Castro.

González Castro consideró que la entrega de alimentos, en tiempos del coronavirus o Covid-19, elaborados a base de plantas y no de productos de origen animal, no tienen precedentes no sólo en Playa del Carmen, sino en todo el estado de Quintana Roo.

Actualmente el grupo de voluntarias, trabaja con el patrocinio del programa Million Dollar Vegan, organización sin fines de lucro y en favor del consumo de productos de origen vegetal, que apoya económicamente a seis iniciativas en igual número de ciudades; sin embargo, el beneficio sólo será hasta el 11 de mayo.

González Castro comentó que luego que concluya la etapa de apoyo, continuarán con su labor de repartir alimentos, aunque con recursos propios, por ello invitó a la población a apoyarlas, por medio de su página de Facebook Casa Animal.

Actualmente la labor que realizan es con las medidas sanitarias que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han impuesto para frenar la propagación de la pandemia.