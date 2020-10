Playa del Carmen: Escritor quintanarroense se hizo acreedor a la beca Fonca

El escritor quintanarroense Saulo Aguilar Barnés se hizo acreedor a la beca Fonca en la categoría de Jóvenes Creadores, propuso la elaboración de un libro de cuentos inéditos que hablará sobre Chetumal.

La beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) es el máximo apoyo que otorga el gobierno federal a los menores de 34 años en distintas disciplinas artísticas, el monto es por más de ocho mil pesos mensuales por un año, además de asesorías con reconocidos creadores de trayectoria y encuentros concernientes a las disciplinas en la que aplicaron para la beca.

En entrevista con Aguilar Barnés, de 27 años de edad, y quien además es director de Cultura en el municipio de Othón P. Blanco, habló de sus impresiones luego del anuncio de los beneficiarios de la beca.

“Es una manera de reconocer la trayectoria, el trabajo, los cuentos que he publicado, el esfuerzo, el tiempo, los talleres que he tomado, un escritor se hace echando a perder, de muchos textos que te salen mal, que son la mayoría, lo que más me emociona es que me hayan otorgado la beca con un libro de cuentos”, dijo Saulo.

El beneficiario fue el único de Quintana Roo en letras que ganó la beca y se une a un grupo de 45 jóvenes de la República Mexicana que sólo en esa disciplina recibirán el apoyo para 2021. Saulo se postuló en la categoría de Jóvenes Creadores con trayectoria A, es decir, está en el inicio de su carrera literaria.

Saulo Aguilar es licenciado en Derecho, ha sido coordinador editorial de Gazapo. Sus relatos han aparecido en revistas como Círculo de Poesía, Blanco Móvil, Tropo a la Uña, Materia Escita, entre otros, de acuerdo con un currículum dado a conocer por la casa editorial Capítulo Siete.

Aunque escribe ficción, adelantó que tomará la realidad de Chetumal para poder sacar adelante su trabajo narrativo, el cual en algunos años más podrá ser leído por los quintanarroenses.

El Fonca también beneficia en otras disciplinas, como pintura, fotografía, arquitectura, cine, entre otros.