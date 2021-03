Playa del Carmen: Esperan el arribo de más vacunas contra Covid-19 en Solidaridad

En corto plazo, Solidaridad volverá a contar con vacunas para el resto de personas mayores de 60 años que se quedaron sin dosis, luego que el material suministrado contra el Covid-19 se agotó antes de tiempo.

De acuerdo con Héctor González Rodríguez, director de Salud Física y Mental del municipio de Solidaridad, el ayuntamiento desconoce la fecha exacta del arribo por la escasez del material biológico en todo el país, sin embargo deben llegar en los siguientes siete días.

“En esta semana llegan, no les podemos decir ni el día ni la hora porque no lo sabemos pero sí es en esta semana cuando deben de llegar (…) si no es en esta semana es en el siguiente pero sí es próxima cuando deben de llegar”, informó el especialista.

Lamentó los comentarios que hubo en redes sociales sobre supuesta desorganización del ayuntamiento en la organización de la jornada, sin embargo argumentó que bajo una situación de inmediatez con la que debe ser aplicada la vacuna y por la naturaleza del mismo protocolo, es difícil organizar rápidamente un programa de este tipo.

“Se hizo llegar un lote de seis mil 800 vacunas en una primera fase para personas mayores de 60 años (…) sabemos que este biológico es muy frágil, requiere condiciones muy extremas de conservación, no es como cualquier vacuna, una vez que salga se tiene de congelación se tiene que aplicar en un plazo máximo de 72 horas”, comentó González Rodríguez.

La campaña de vacunación contra el Covid-19 inició el lunes y concluyó el martes, un día antes de lo previsto debido a la alta demanda de las dosis. De acuerdo con reportes, durante el miércoles arribaron personas mayores de 60 años de edad al Hospital General de Zona número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde instalaron un módulo, para apartar un lugar ante el inminente arribo de más dosis.

Los otros dos puntos donde también aplicaron el biológico, fueron en el Centro Nacional de Alto Turismo (Cenaltur) y en el Centro de Salud de Villas del Sol.

También te puede interesar:

Rocío García, feliz por el estreno de Juega Conmigo, una peli que te quitará el sueño

Mi cuenta Infonavit: Obtén fácilmente un crédito ¡sin estar trabajando!

Puerto Morelos realiza promoción turística en feria de Berlín