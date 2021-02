Playa del Carmen: Falta de citas ante el SAT pone en riesgo declaración anual

Un 20% de personas morales en Solidaridad corre el riesgo de no presentar a tiempo su declaración anual ante el SAT, debido a que no han renovado su firma electrónica y no hay suficientes citas para hacerlo.

El próximo lunes inicia el periodo de declaración anual para personas morales y concluirá el 31 de marzo. Olivia Onofre Basave, presidente del Colegio de Profesionales de la Contaduría de la Riviera Maya, informó que es de un padrón aproximado de mil 800 personas morales que atiende el cuerpo colegiado.

“Tenemos un problema porque no hay muchas citas en el SAT (Servicio de Administración Tributaria) para la renovación de la firma electrónica, entonces no se puede presentar la declaración anual”, expuso Onofre Basave.

Las personas morales que no hagan en tiempo su declaración anual, corren el riesgo de ser requeridos por el SAT y ser multados, de acuerdos con la normatividad vigente en materia fiscal.

“Si no se presenta a tiempo y si la autoridad no te lo requiere no pasa nada, la puedes presentar extemporáneamente, pero ahorita como está la tecnología del SAT, a partir de abril empezarán a requerir a quienes no lo hagan (…) vendrán las multas por los recargos más lo que dejaron de pagar”, explicó.

A pesar de la situación, la especialista comentó que no esperan que la autoridad acceda a una prórroga, pues el año pasado cuando se encontraban en plena contingencia sanitaria y los contagios de Covid-19 se elevaban de manera exponencial no hubo una extensión de fechas para la declaración.

“La autoridad no creo que dé prórroga porque no la dio el año pasado que empezó la pandemia, yo creo que ahora menos… muchos contadores hemos estado pidiendo que habiliten más módulos aquí en Playa del Carmen, en Cancún, para que la gente vaya a renovar la firma electrónica”, agregó la especialista.

La declaración anual es para personas morales, con fundamento legal y vigente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y el reglamento de la anterior norma jurídica mencionada.

