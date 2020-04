Playa del Carmen: Habitantes de Galaxia exigen despensas con mantas en el parque

Habitantes del fraccionamiento Galaxia del Carmen 2 colocaron mantas de protesta por la supuesta falta de apoyos alimenticios del gobierno en la contingencia sanitaria; el ayuntamiento de Solidaridad aseguró que ya les otorgaron el apoyo.

Durante la mañana de ayer, por medio de mantas colgadas en el parque del citado fraccionamiento, pedían despensas al ayuntamiento porque no les había llegado nada, contrario a otras zonas de Playa del Carmen donde hubo el suministro.

“Galaxia 2 solo tomaron la foto y la ayuda cuando??? No somos invisibles!”(Sic), decía una de las mantas, mientras que en otra agregaba “Galaxia 2 abandonado No hemos recibido ningún apoyo” (Sic), una lona más, expresa: “¡Mentira! No Nos han dado despensas!!! Nos ignoran en los reportes que hacemos… solo se tomaron la foto” (Sic).

El ayuntamiento informó que el pasado martes en el fraccionamiento Galaxia del Carmen I y II entregaron mil 500 despensas.

“Los tres órdenes de gobierno continúan con la entrega de apoyos alimentarios, casa por casa, para garantizar la alimentación de la población de Solidaridad. Este día le correspondió a los habitantes del fraccionamiento Galaxia del Carmen I y II donde fueron entregadas más de 1,500 despensas”, informó el ayuntamiento de Solidaridad.

Deyanira Martínez Estrada, secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, informó que continúan con los recorridos de calles y tocando a la puerta de los hogares solidarenses para brindarles el apoyo para que permanezcan en casa en lo que pasa la emergencia sanitaria por Covid-19.

Aclaró que, hasta el momento, las despensas del “Programa de Apoyo Alimentario” se han entregado en las colonias: Luis Donaldo Colosio, Nicte Há, Zazil Há, Gonzalo Guerrero, La Guadalupana, El Petén, 28 de Julio, Ejido, Villas del Sol, Misión del Carmen, Villamar I y II, Forjadores, Misión de las Flores, Ejido, Las Torres, Los Sauces, In House, Puerto Aventuras, Puerto Maya, y Galaxia del Carmen I y II.