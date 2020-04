Playa del Carmen: Habitantes respetan restricción a playas, pero no a sitios públicos

Los habitantes de Solidaridad han respetado la restricción para no ingresar a las playas, sin embargo, no así la medida para no juntarse en sitios públicos como parques y zonas peatonales.

Lo anterior lo dio a conocer, Emanuel Hedding Medina, director de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, quien comentó que continúan con los operativos para exhortar a la población a quedarse en casa.

También te puede interesar: Galenia, único hospital privado de Quintana Roo que apoyará a clínicas públicas

“Seguimos con los operativos y en lo que respecta a la playa la gente sí está respetando, son muy pocos los que buscan entrar, pero en los parques no, hemos retirado a mucha gente que continúa aglomerándose”, dijo Hedding Medina.

Tan sólo en los últimos cuatro días, han sido retiradas más de 500 personas de los 35 domos que hay en las diferentes colonias y fraccionamientos de Playa del Carmen. Contrario a los que ocurre en la playa, donde apenas suman 10 personas que han sido regresadas a sus hogares al querer ingresar en ellas.

Hedding Medina mencionó que más de 50 elementos de la dependencia realizan labores en esta temporada, no tan sólo en la atención de la pandemia, sino también en la sofocación de incendios urbanos y traslados de fauna silvestre que han salido en diferentes lugares de Solidaridad ante la ausencia de humanos.

Ayer por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad inició los cierres viales en importantes calles y avenidas de Playa del Carmen para disminuir el tránsito vehicular.

Los cierres fueron en calles del centro, poniente y la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta. La dependencia informó también que para cuidar la salud de las familias solidarenses y contener los contagios de Covid-19, inició el perifoneo para exhortar a la población a extremar las medidas sanitarias de prevención, mantenerse en casa, el uso de cubrebocas y salir sólo por productos esenciales.