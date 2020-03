Playa del Carmen: Hotel Secrets Akumal retira a trabajadores sin indemnización económica

Un total de 460 trabajadores del hotel Secrets Akumal, ubicado en Tulum, fueron suspendidos de sus labores sin ningún tipo de indemnización económica que les asegurara su subsistencia durante la contingencia sanitaria.

La acción arbitraria ocurrió la mañana de ayer, cuando a los empleados del citado centro de hospedaje les comunicaron, por parte de los responsables laborales, que ya no podían permanecer en el establecimiento ante el inminente cierre por la baja ocupación como consecuencia de la contingencia sanitaria del coronavirus.

Debido a esta situación, los trabajadores se apostaron en la entrada del hotel, aún vestidos con los uniformes que portan para desempeñar sus labores, donde esperaron a los representantes de la Conferencia Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), organización sindical a la que se encuentran afiliados.

"Hoy cierra el hotel, pero simplemente se lavan las manos diciendo se van, pero hasta nuevo aviso, pero no nos quieren dar nada. Cómo se van a sustentar los compañeros allá afuera sin trabajo, cómo van a comer, eso ellos no lo ven, no respaldan a la gente", dijo Petronila Rodríguez Cruz, delegada de la CROC en dicho centro de hospedaje.

Ante estas acciones, los trabajadores advirtieron que no se iban a retirar de la entrada del hotel hasta que no les dieran solución a la demanda de indemnización laboral.

Aunque muchos hoteles de la Riviera Maya han comenzado a funcionar de manera parcial y mandado a sus colaboradores a tomar "descansos solidarios", ésta es la segunda vez, en una semana, que los empleados muestran su inconformidad públicamente por arbitrariedades laborales.

Al mediodía una comisión de la CROC ingresó al hotel para emprender el diálogo con los representantes del hotel Secrets Akumal. La reunión fue encabezada por Uri Carmona Islas, secretario de organización y propaganda de la organización sindical; hasta el cierre de la información las pláticas continuaban, mientras los trabajadores se encontraban en las afuera a la espera de alguna solución.

La Riviera Maya registra en los últimos días la peor ocupación en su historia debido a la contingencia sanitaria. El último reporte del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) indicaba una ocupación del 10% en más de 46 mil cuartos de hotel que hay en el destino.