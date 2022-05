Lluvias no apagaron los incendios que rodean Playa del Carmen

La lluvia que cayó en los últimos días no fue suficiente para apagar los cinco incendios forestales que continúan activos en Playa del Carmen, donde más de 200 hectáreas de selva han resultado siniestradas.

Alejandro Contreras Díaz, director de Bomberos de Solidaridad, informó que sólo el incendio de San Carlos, al sur de Playa del Carmen, se encuentra en fase de aniquilación, mientras que en los otros cuatros el fuego continúa sin ceder.