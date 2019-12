Playa del Carmen: “Amasan” incremento en el precio de la tortilla

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Más de mil tortillerías en Quintana Roo incrementarán el precio de su producto hasta en dos pesos sobre un costo promedio de 18 pesos en los primeros días de enero, para hacer frente al incremento de la harina.

Rubén Montalvo Morales, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas en Quintana Roo, informó que el precio de la tonelada de harina pasó de 12 mil a 13 mil pesos en un año.

También te puede interesar: Preparan reglas claras sobre el precio de la tortilla

“Hay compañeros que lo van a hacer, que es elevar sus precios, porque si ellos tienen sus costos elevados están castigando sus empresas, y están en todo su derecho, pero desde nuestro punto de vista no es repercutir como un problema en la sociedad, sino tratar de resolverlo con las harineras y el gobierno para que no se afecte a la población”, dijo Montalvo Morales.

Aunque en 2019 no hubo importantes alzas a los costos de los combustibles, el precio de la harina sí se incrementó de ahí la urgencia en ajustar el precio de la tortilla, producto que no tiene controlado el precio.

"Este año el gobierno pudo mantener el precio de la gasolina, que es de gran afectación siempre, sin embargo, también tuvo sus dos alzas, ahora bien lo que sí nos afectó en gran medida fue el costo del predio de la harina que ha venido incrementándose cada año, hace dos años, por ejemplo, estaba en 11 mil y ahora ya estamos en los 13 mil pesos", comentó el representante del gremio.

El entrevistado comentó que desde hace más de dos años no ocurre un alza generalizada del precio de la tortilla, no obstante, la gran mayoría de los tortilleros no aguantan la situación que se vive en el mercado y que, incluso, los ha obligado a cerrar algunos negocios, principalmente en la zona norte de Quintana Roo, donde también se han incrementado los robos a estos negocios.

“Vamos a ver qué se puede hacer, estamos trabajando en ciertas negociaciones con los mismos distribuidores de la harina”, mencionó.

Fue apenas este fin de semana que la organización realizó su asamblea constitutiva y en donde se tocaron estos temas con los representantes de todos los municipios de Quintana Roo.