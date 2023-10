Playa del Carmen: INE reconoce potenciales zonas peligrosas para capacitadores

La Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que hay focos rojos de violencia en su jurisdicción, por lo que buscarán que los capacitadores acudan en grupo a zonas potencialmente peligrosas.

José Luis Olivares Carmona, vocal ejecutivo en la Junta Distrital 01 del INE, dijo que, en la zona del municipio de Lázaro Cárdenas, que forma parte de esta demarcación electoral, en caso que se susciten hechos violentos por sus antecedentes con grupos armados, tendrá que acudir los capacitadores acompañados hasta de los titulares de las vocalías.

“En Lázaro Cárdenas, si llegase a dar esa situación, lo que nosotros hacemos es ir acompañado, no solamente que vaya un solo capacitador, sino que vayan en grupo, incluso acudiría personal de la junta del rango de vocal, el vocal de capacitación, los supervisores, hacer un barrido de manera grupal que al menos se sientan más protegidos e, importante, la vinculación que tenemos con las fuerzas policiacas, darles avisos”, dijo Olivares Carmona.

El servidor público fue cuestionado este viernes sobre ese tema, luego que han existido reportes de grupos armados en la zona selvática entre Solidaridad y Lázaro Cárdenas, donde existen población de núcleos ejidales.

Cabe recordar que, a mediados del año, en la selva entre Lázaro Cárdenas y Solidaridad, una mujer inglesa estando en su cabaña fue atacada por un grupo armado y en el trágico suceso su pareja, un hombre extranjero también, murió.

Olivares Carmona recordó que esta situación de peligro ya lo han corrido, como ejemplo en el municipio de Cozumel.

“En Cozumel, por allá se suscitaban ese tipo de cosas, donde no dejaban entrar a nuestros capacitadores, no tanto porque les quisieran hacer algo, sino porque es una zona controlada y en la visión que tienen estos grupos, piensan que se les puede filtrar alguna información por parte los capacitadores, cosas que no es cierto”, dijo.