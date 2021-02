Playa del Carmen: Inicia Uqroo pre-registro de aspirantes de nuevo ingreso

La Uqroo inició el pre-registro de aspirantes de nuevo ingreso, que este año debido a las características sanitarias admitirá a todos los estudiantes, a excepción de Medicina quienes tendrán que aplicar examen de admisión.

De acuerdo con información proporcionada por Álvaro Ortiz Salamanca, encargado de comunicación social de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), no habrá rechazo para ninguna licenciatura, a excepción de la mencionada; es decir, no aplicarán examen de admisión los estudiantes que se postulen al resto de las carreras.

“Es un esquema que tenemos y en el mes de febrero anunciamos la oferta académica para todos los estudiantes de educación media superior que estén interesados en continuar sus estudios en su preparación académica de alguna de las 20 licenciaturas que integra la oferta académica hacia la comunidad estudiantil”, informó Ortiz Salamanca.

El periodo de pre-registro para las ingenierías y licenciaturas se abrió el pasado 3 de febrero y concluirá hasta el 4 de junio; para la División de Ciencias de Salud terminará hasta el 30 de abril.

Ortiz Salamanca puntualizó que es un periodo que abren, de manera extraordinaria por la pandemia, pero la convocatoria oficial la emitirán en las siguientes semanas, en la que especificarán mayores detalles rumbo al pase abierto que ofrece la institución, cuyo consejo universitario aún analiza si habrá cobro de inscripción para el periodo escolar de Otoño 2021, en la que posiblemente serán incluidos estudiantes de semestres más adelantados de la universidad.

Los jóvenes interesados pueden ingresar al portal electrónico de la Uqroo, donde ofrecen la liga para realizar el pre-registro.

“La Universidad de Quintana Roo recibe todos los interesados en realizar alguna licenciatura, no hay límite, el único límite es que no se registren en las fechas que no estén establecidas”, agregó.

Las unidades académicas con las que cuenta la Uqroo se encuentran en las ciudades de Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún. Hay que recordar que los alumnos de la institución continúan con clases a distancia desde marzo de 2020, como medida para detener el avance del coronavirus.

