Playa del Carmen: Lanzan programa "Casa Protegida, Vecino Vigilante"

El programa "Casa Protegida, Vecino Vigilante" inició en Playa del Carmen con el fin de alertar sobre los actos delictivos que aquejan a los habitantes y empresarios de la localidad.

Ayer el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, en conjunto con el Club Rotario, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales firmaron un convenio para buscar mecanismos de alerta en el municipio de Solidaridad.

Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, expuso que el programa repartirá calcomanías con los números de emergencia para hablar en caso de una eventualidad.

“Hay que luchar con el tema de los delitos de bajo, de alto impacto, hay que hacer flagelo, que la gente entienda qué significa eso, que los ciudadanos se comprometan, apoyemos a nuestros gobernantes para que desde nuestras casas, nuestros hijos se sientan seguros que todos y cada uno de nosotros estamos por recomponer esto”, dijo Amaro Betancourt.

En el evento estuvo Oscar Montes de Oca, fiscal general del Estado, quien expuso que están por presentar una aplicación para telefonía celular y de esa manera la ciudadanía pueda presentar sus denuncias de manera anónima.

No obstante, reconoció que la denuncia formal continúa siendo la mejor herramienta legal y jurídica para poder llevar a sentencias a los imputados por delitos graves, de lo contrario ellos salen libres por diversas anomalías en la integración de sus carpetas, como lo es no llevar a cabo el debido proceso, principalmente cuando la víctima no se presenta a denunciar de manera formal.

“Tenemos un caso que no ha podido prosperar por falta de víctimas, desde luego nosotros ya estamos contactando para el efecto de perfeccionar el expediente y ponerlo a los jueces”, comentó Montes de Oca.

Dijo que el próximo miércoles rendirá un informe de actividades ante el Congreso del Estado de Quintana Roo, en el que dará a conocer cifras de la situación que guardan los municipios del norte del estado, donde en su mayoría se registran los hechos delictivos más graves.