Playa del Carmen: Libros Libres celebra quinto aniversario con nueve mil intercambios

Más de nueve mil libros ha logrado intercambiar la iniciativa Libros Libres, proyecto ciudadano que llega a su quinto año y por ello prepara una serie de dinámicas para celebrar su aniversario.

Rossy Vivanco Torres, fundadora de Libros Libres, explicó que realizarán una serie de eventos en línea por medio del Facebook para obsequiar a los seguidores intercambio de libros, los cuales serán entregados luego de la contingencia sanitaria.

“Es para nosotras muy gratificante llegar a este quinto aniversario. A partir del 23 y hasta el 30 de abril realizaremos diferentes dinámicas para obsequiar libros, además que todos los días leeremos cuentos a las cuatro de la tarde”, dijo Rossy Vivanco.

Los interesados en participar en los diferentes eventos virtuales pueden acceder a ellos por medio de la página de Facebook Libros Libres PDC. La iniciativa nació hace cinco años a propuesta de Alejandra Cámara Vivanco, hija de Rossy Vivanco, quienes acudían a otro proyecto a la ciudad de Cancún a intercambiar ejemplares de lectura.

Derivada de la anterior experiencia, emularon la iniciativa en Playa del Carmen, particularmente en el parque La Ceiba de la colonia Ejidal, donde realizan los intercambios de ejemplares cada tercer sábado de cada mes.

“Libros Libres a mí me alimenta muchísimo porque desde siempre me ha interesado hacer comunidad, creo que es una línea de pensamiento que hace falta mucho en México, cuando llegan las personas no sólo los invito a leer sino a ser voluntariado, creo que es uno de los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, no podemos sobrevivir si pensamos sólo en nosotros”, sostuvo Vivanco Torres.

Debido a la pandemia, las organizadoras cavilaron en posibilidades para continuar con sus actividades, en un principio pensaron en la alternativa de realizar dinámicas al aire libre, no obstante, antepusieron las medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus.