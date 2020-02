Playa del Carmen: Mejores exponentes del hip hop, en el Paradise Battle

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Los mejores exponentes del hip hop, no sólo de la Riviera Maya, sino también de varias partes del mundo, se reunirán en Playa del Carmen del 7 al 9 de febrero, dentro del Paradise Battle 2020.

Joalin Loukamaa, organizadora del evento, dijo en una rueda de prensa que esperan más de 800 participantes que se darán cita en el hotel Selina, ubicado en la zona turística.

“Todos los años hemos tenido buenos resultados, la gente sale súper contenta, hoy por ejemplo, nos llegó un mensaje de un grupo de Colombia que está súper emocionada, tenemos gente de Europa, de todos lados que vienen al evento. Lo interesante es que vienen con sus familias y amigos, la gente que no tiene ni idea lo que es el hip hop, vienen y los disfrutan muchísimo”, comentó Joalin Loukamaa.

Invitó a la población a acercarse a este tipo de eventos para unirse al movimiento artístico y cultural, en la que buscan realzar el género dancístico denominado hip hop.

El evento principal consistirá en “Batallas de Breaking” en las siguientes categorías: 1 Vs 1, Crew Vs Crew, Bgirls 2 Vs 2 y Junior Battle. Para ello el certamen contará con seis jueces especialistas en el género y de talla internacional.

“Los ganadores siempre tienen reconocimiento y en esta ocasión tendrán un pase para ir a competir a otras ciudades”, mencionó Hugo Martínez, miembro del evento y Dj.

Martínez agregó que el hip hop es parte de una cultura que busca que se expanda para que los jóvenes tengan acceso a formas de expresiones sanas y lúdicas.

“Es una manera de canalizar la energía en algo positivo, porque es físico, es algo cultural, entonces yo siempre creo que eso va a ser bueno, canalizarlo y yo creo que eso ayuda a la sociedad”, mencionó.

Ellos cuentan con una página de Facebook nombrada Paradise Battle 2020, donde informan sobre la manera de acceder al evento.