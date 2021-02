Playa del Carmen: Piden cuidar el mangle en el Día Mundial de los Humedales

En el Día Mundial de los Humedales se recordó el menoscabo que ha tenido la Riviera Maya en el mangle, recurso natural que tardará varios años en volver a recuperarse.

Lo anterior lo sostuvo Jorge Fuentes Gómez, ambientalista y fundador de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Vereda Xcalacoco, quien recalcó que durante mucho tiempo no hubo respeto a las leyes ambientales.

“Es un tema que quizá nunca se vaya a recuperar en el impacto que ha habido en la Riviera Maya, de manera particular porque hace mucho tiempo hubo un alto impacto por empresarios rapases que no respetaron el mangle y cuando el mangle se tala ya no regresa, es un importante elemento de los humedales”, dijo Fuentes Gómez.

El especialista lleva a cabo una importante labor en Xcalacoco, en el norte de Playa del Carmen, donde fundó una UMA situada precisamente a un lado de un punto de humedal. Ahí mismo llegan diversas especies a alimentarse, de manera particular el mono araña.

Fuentes Gómez comentó que el daño más fuerte que ha registrado el humedal en Playa del Carmen, ha sido en centro de la ciudad, donde hasta hace alguna década había importantes extensiones del recurso, hoy perdidos en su totalidad.

De acuerdo con la página del Gobierno de México, desde 1997, el 2 de febrero se conmemora “El Día Mundial de los Humedales”, una celebración que busca crear conciencia mundial sobre la vital importancia de estos ecosistemas para la humanidad y el planeta.

“Son zonas de transición donde el agua se conecta con la tierra, áreas que permanecen en condiciones de inundación de forma temporal o permanente. Los humedales son vitales para la supervivencia humana y están entre los ecosistemas más diversos y productivos: son cuna de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para vivir”, explica la información.

También te puede interesar:

Huesos humanos fueron hallados en playas de Tulum; podrían ser de turista

Mahahual: Medusas invertidas o "transparentes" sorprenden a bañistas

México: Rio Roma se arriesga en el mes del amor con Rojo, su cuarto disco