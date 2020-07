Playa del Carmen: Piden empresarios acceso a créditos con intereses que sean pagables

El sector empresarial pidió a los tres órdenes de gobierno apoyos económicos que en un futuro no les generen altos intereses para poder pagarlos porque influiría en el cierre de negocios.

Wilberth Perera Martí, secretario general del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex), comentó que por el momento no están haciendo uso de créditos y a pesar de la situación, los apoyos aún no han llegado en altas cantidades.

“Como empresarios pedimos que se tengan acceso a créditos que sean pagables, que igual no sean tan numeroso en el tema del refinanciamiento, que en la carga burocrática no sea tan complicado, pero bueno, a decir verdad en la práctica no es así. El empresariado es lo que pide, que los tres órdenes de gobierno que nos puedan apoyar, sería magnífico”, mencionó el entrevistado.

Abundó que, en caso que no haga eco sus peticiones como empresarios, en los siguientes meses esperarán un cierre masivo de comercios, tal como ya sucede, pero en menor cantidad.

Recordó que los primeros tres meses de contingencia y la presente reactivación económica han sido de lo más difícil que se ha enfrentado el sector empresarial en los años recientes.

“Ha habido una reducción casi total, principalmente los primeros tres meses, y por la imposiciones de gobierno y porque debe de ser así (…) independientemente que no había clientes, entonces estos tres meses, los de mayo y junio ha sido complicado, ahora con las reaperturas parciales no ha habido suficientemente flujo económico”, mencionó.

A pesar de la situación, los negocios que aún quedan, continúan con el pago de prestaciones y las cargas impositivas del tipo fiscal que genera la actividad económica y laboral.

“Ha sido muy complicado, definitivamente ha sido algo que ha afectado a todos los sectores y la parte empresarial, por los gastos que ocasionan la renta, los impuestos y mantener a los empleados es también la obligación y algo que se debe de hacer (…) el pago de los impuestos inherentes a la actividad laboral, toda esta carga ha sido muy fuerte”, mencionó Perera Martí.