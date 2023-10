Playa del Carmen: Piden que maltrato animal sea investigado sin denuncia

Luego de reiterados casos graves de maltrato animal que se han registrado en Playa del Carmen en las últimas semanas, el ayuntamiento de Solidaridad acordó enviar una iniciativa al Congreso del Estado para que este tipo de delitos sean investigados sin necesidad de denuncia formal.

En sesión de Cabildo, los integrantes del cuerpo colegiado por unanimidad votaron una iniciativa que será enviada a los legisladores para adicionar dos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en el apartado de delitos contra el ambiente y fauna.

Actualmente la investigación de los delitos por maltrato animal se inicia previa denuncia interpuesta ante un agente del Ministerio Público. Con esto, buscan que no haya necesidad de ello, sino que sea de oficio, tal como se persigue el homicidio, violaciones, entre otros.

“Todos los días, no hay ni uno solo en los que no se mencionan temas de maltrato animal de diferentes formas, desde dejar amarrado a los perritos, desde lastimarlos, torturarlos, es todo los días y hasta que no se ponga un límite y la gente no se sienta amenazada de que la ley les puede caer, no se va a detener esto”, enfatizó Mendicuti Loría.