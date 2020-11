Playa del Carmen: Piden tortilleros freno al aumento en el costo de la harina

La Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla pide a las autoridades competentes que no ocurra el aumento al costo de la harina, para no afectar en el precio de los agremiados.

Rubén Montalvo Morales, presidente nacional de la organización, comentó que buscan una reunión con el Ejecutivo Federal para evitar algún aumento en el precio del producto.

“Nosotros tenemos programado una reunión con el presidente de la República Mexicana, aún no tenemos la fecha, él nos iba a agendar una reunión, depende de todo lo que suceda y si no se resuelve por medio del procurador del consumidor, creemos que se resolverá la reunión con el consumidor, nosotros confiamos mucho en el presidente, sabemos que es una persona sensible y la industria de la masa y la tortilla es pueblo, nosotros no somos grandes industriales”, sostuvo Montalvo Morales.

Recalcó que no hay condiciones para que haya un aumento en el precio de la tortilla derivado del incremento del costo de la harina porque, a su parecer, no ha habido un aumento de los insumos a pesar de la pandemia.

“No hay condiciones para que las harinas de maíz suban su precio, no hay encarecimiento de ninguno de los productos que ellos ocupan, por lo tanto, el aumento que en algunos casos están aplicando ya, y en otros que aplicarán para el 1 de diciembre, no es justificable, se le presentó la información al procurador Federal del Consumidor porque aparentemente lo desconocía”, dijo.

Este es un tema que en las últimas semanas ha sido de los que más circulación ha tenido, porque a partir del 1 de diciembre se espera un alza en la tonelada de harina en sus diferentes modalidades de compra.

Lo anterior prevé una afectación en más de 300 tortillerías en Quintana Roo, sin embargo, y a pesar de ello, los miembros del sector esperan no subir el costo que se prevé mantenga entre los 18 y 20 pesos por kilogramo.