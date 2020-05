Playa del Carmen: Presentan medidas sanitarias para regresar a la nueva normalidad

El ayuntamiento de Solidaridad dio a conocer un protocolo de medidas sanitarias para regresar a la nueva normalidad, luego del levantamiento de la contingencia sanitaria, la cual prevén para el próximo mes.

De acuerdo con información que comenzó a circular desde este día en las redes sociales oficiales del ayuntamiento de Solidaridad, se trata de 12 puntos que deberá tomar en cuenta la gente al salir a la vía pública.

“Con la próxima reintegración de los solidarenses a la nueva normalidad, es importante tomar todas las medidas de prevención para cuidar tu salud. ¡No bajes la guardia, tu salud es primero!”, dice la información promocionado también con el hashtag #LoHagoPorPlaya.

Los 12 puntos que expone el ayuntamiento tienen que ver con medidas similares a los que la población debe de estar llevando a cabo en este tiempo de contingencia sanitaria, como la portación de cubrebocas, la sana distancia y el exhorto a usar en la menor medida posible el transporte público.

Asimismo, expone otras medidas que durante la contingencia no enfatizan porque continúa vigente el exhorto a la población de no salir de casa, cuando no sea necesario; no obstante, para la nueva normalidad informan de cuidados para las mascotas al sacarlos a pasear.

“Si vas con tu mascota, procura que no se roce con superficies en el exterior (...) recógete el cabello, no lleves aretes, pulseras, o anillos, te tocarás menos la cara (...) lleva pañuelos desechables, úsalos para cubrir tus dedos al tocar superficies”, recomienda el ayuntamiento para hacer frente al Covid-19.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo, ayer a mediodía daba a conocer que suman 39 defunciones por Covid-19 en el municipio de Solidaridad, 271 casos positivos y 132 recuperados, a nivel local las cifras de la enfermedad se han estabilizados desde la semana pasada.