Playa del Carmen: Presuntos casos de coronavirus atrasan campaña de vacunación antirrábica

La atención del coronavirus atrasó el inicio de la semana nacional de vacunación antirrábica, la cual cada año es en marzo, pero ahora tentativamente será hasta el mes de abril.

Claudia Sánchez López, directora del Centro de Bienestar Animal Municipal (Cebiam), informó que la campaña lo pretende atender del 19 al 26 de abril con más de 15 mil dosis para las mascotas como perros y gatos.

“No tenemos fecha establecida aún porque la Secretaría de Salud no nos confirma porque ahora están estos casos del coronavirus, del dengue, se atrasó un poco, generalmente es en marzo, pero hasta la fecha no tenemos alguna fecha oficial, se cree que será del 19 de abril hasta el 26 de abril, es tentativa, pero no oficial”, dijo Sánchez López.

Actualmente la dependencia de salud federal centra sus esfuerzos en la prevención del coronavirus, el cual se ha presentado en algunos estados de la República, más no en Quintana Roo, hasta la tarde de ayer.

El año pasado la dependencia logró vacunar 16 mil mascotas en diversos puntos del municipio de Solidaridad, entre animales de compañía y también los que no cuentan con hogar.

La funcionaria destacó que la importancia de la colocación de la vacuna radica en que con ella se previene la rabia en perros y gatos que, a su vez, evita el contagio de la enfermedad a los humanos.

“La rabia es una enfermedad que sí se nos puede trasmitir, el año pasado México se declaró libre de rabia trasmitida por perros, entonces es bien importante que la gente acuda porque cuando hay un brote en alguna mascota por rabia no hay cura y el animalito se tiene que sacrificar, la ley pone en proceso de cuarentena a la familia que tuvo contacto con la mascota, por eso es importante”, explicó la también especialista en medicina veterinaria y zootecnia.

Sánchez López dijo que cuando tengan las fechas precisas realizarán la difusión por medio de los canales oficiales para que la población se entere de los lugares donde aplicarán la vacuna de manera gratuita.