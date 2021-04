Playa del Carmen: Prevén más contagios del Covid después de las vacaciones de Semana Santa

Será en 15 días cuando se verán los efectos de una posible serie de contagios del Covid-19 en Solidaridad, cuando hayan pasado varios días de la conclusión de las vacaciones de Semana Santa.

Francisco Granados Navas, director del Hospital General de Playa del Carmen, informó que actualmente se encuentran al 50% de su capacidad en la Unidad de Cuidados Respiratorios.

"No creemos que se incremente en Semana Santa, no lo vamos a ver reflejado hoy, lo veremos reflejado en 15 días después de estas fechas feriadas, alrededor del 15 de abril veremos un aumento de los casos (...) no como la tercera ola de contagio si no se toman las medidas sanitarias".

Dijo que Playa del Carmen, contrario a otros puntos del estado, mantiene sus niveles de contagio controlados, sin embargo recomendó no bajar la guardia con las medidas sanitarias.

Derivado de lo anterior, el nosocomio y su Unidad de Cuidados Respiratorios bajó sus números de camas disponibles y pasó de 28 a 16.

"La Unidad de Cuidados Respiratorios la tenemos habilitada para 16 camas con la coordinación de médicos y enfermeras y como no estamos en semáforo epidemiológico color rojo, no hay necesidad de activar todas las camas", agregó.

Asimismo, comentó que de los ocho pacientes con Covid-19, cuatro se encuentran intubados.

"En este momento tenemos cuatro pacientes que están intubados y cuatro pacientes que no están intubados: son ocho pacientes en el área en este momento", dijo el especialista.

En lo que va del año, el centro hospitalario suma 13 muertes por contagio del virus, una cantidad baja.

Granados Navas destacó que entre los pacientes que se encuentran internados hay jóvenes, pero la mayoría tienen problemas de sobrepeso o alguna enfermedad crónica degenerativa.

Pidió a la población mantener el aislamiento social en estos días y no acudir a sitios concurridos.

