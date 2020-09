Playa del Carmen: Pronostican mañanas más frescas para Quintana Roo a partir de esta semana

A partir de esta semana se espera una reducción en las temperaturas mínimas que pasarán de 29 grados hasta por debajo de los 23 grados, lo que permitirá amaneceres más frescos.

Lo anterior lo pronosticó Luis Antonio Morales Ocaña, jefe del Departamento de Climatología y Meteorología de la Secretaría de Protección Civil Prevención de Riesgos y Bomberos de Solidaridad, quien indicó que la tendencia es para todo el estado de Quintana Roo por la proximidad al otoño y la cercana llegada de los primeros frentes fríos, fenómenos que tienen altas posibilidades de presentarse en este mismo mes.

“Estamos entrando en una temporada más fresca definitivamente, desde hace unos días, eso porque ya estamos ahora sí experimentando el cambio de temporada, pronto será otoño y a eso se debe”, dijo Morales Ocaña.

Sin embargo, el especialista mencionó que las temperaturas máximas continuarán manteniéndose por arriba de los 33 grados, lo que significa calor extremo por las sensaciones térmicas que se encontrarán por arriba de los 36 grados durante el día.

“El calor en el día sigue, hay que cuidarse muy bien, si no hay necesidad de salir no lo hagan, lo que significa esto son sólo las mínimas por la mañana, que ayudan a que esté más fresco, que muchos puedan dormir mejor, pues ya no hay calentamiento nocturno”, mencionó.

Hay que recordar que hace unas semanas, el especialista pronosticaba que la temporada de la canícula se iba a extender, por ello aún a principios del mes de septiembre las temperaturas mínimas aún se encontraban cercanas a los 30 grados, no obstante fue en este inicio de semana que se presentó el cambio.

Recordó que la temporada de huracanes sigue muy activa, por lo que exhortó a mantenerse informados por cuentas oficiales gubernamentales.

“Por otro lado, la temporada de huracanes sigue activa, en este momento hay unos sistemas en el océano Atlántico y, aunque no representan peligro para Quintana Roo por su trayectoria y lejanía, hay que estar muy bien informados sobre estos fenómenos y no hacer caso a rumores”, puntualizó.