Playa del Carmen: Recomiendan ser prudentes en celebraciones de la virgen de Guadalupe

Protección Civil de Solidaridad recomendó a la población ser responsable durante las celebraciones de la virgen de Guadalupe, festividad religiosa que aún no determina si se suspenderá en el municipio de Solidaridad.

Emmanuel Hedding Medina, director de la Secretaría de Protección de Riesgos y Bomberos del municipio de Solidaridad, informó que no han sido informados aún sobre la celebración en el interior de recintos religiosos, pero la tendencia es que haya suspensiones como han ocurrido en otras festividades.

“Se recomienda a la población en cuanto a la acumulación de gente para que no haya tanta gente acumulada, sobre todo para evitar más contagios, pues va a ocasionar un repunte en caso de contagio de Covid, el Día de Muertos se consideró y no se permitió el ingreso a los panteones y esto para que gente que pudiese contagiarse no se contagie”, dijo Emmanuel Hedding.

Aunque los dirigentes religiosos suspendan la celebración, hay que recordar que es tradición en muchas familias organizar la festividad en el interior de los hogares, por ello Hedding Medina recomendó implementar las medidas necesarias para evitar algún contagio.

Asimismo, reconoció que como autoridad no tendrían mucha facultad para impedir que las peregrinaciones con antorcha las realicen en la carretera o en las calles, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

Las actividades festivas inician a principios de diciembre, sin embargo cierto sector de la población ha comenzado a prepararse para participar, en algunos casos en celebraciones de manera privada.

Hay que recordar que con el inicio de la contingencia sanitaria fue suspendido el culto en diversos centros religiosos y fue hasta principios de junio, con la nueva normalidad, que iniciaron nuevamente actividades, pero con ciertas restricciones para evitar contagios.

Asimismo, durante la pasada celebración del Día de Muertos fue suspendido de manera total el ingreso a los panteones para evitar contagios de coronavirus.

Hedding Medina lamentó que, a pesar del exhorto, hay población que no atiende las indicaciones.