Playa del Carmen: Reporta Instituto de Movilidad 15 vehículos sancionados

El Instituto de Movilidad del estado de Quintana Roo, con sede en Solidaridad, acumula un total de 15 vehículos sancionados por no cumplir con las medidas sanitarias en el periodo del Coronavirus.

Alfredo Justiniano Ferrae, delegado del Instituto en Solidaridad y Lázaro Cárdenas, informó que son multas económicas de dos mil pesos que han sido aplicadas a taxistas principalmente.

"Es un tema no negociable, no es que perdóname, que se le den otra oportunidad (...) El secretario general de los taxistas dio un discurso en el que dijo que las medidas del gobierno no son negociables", externó.

Actualmente, el transporte sólo puede ir a un máximo del 50% de su capacidad como medida para contrarrestar la propagación de la pandemia del Coronavirus.

"Estamos aplicando los operativos para inhibir los contagios y también los decesos, continuamos con la misma metodología, estamos asistiendo a la terminal de transporte (...) obsequiamos gel, vemos que se limpien con las condiciones del gel y con alcohol, vigilamos el cupo y de pasada tengan la documentos en regla", sostuvo el funcionario.

A la par realizan una actividad de perifoneo para exhortar a los ciudadanos que si no tiene necesidad de salir, no lo hagan.

"Hay un centro de acopio de información que se le presenta al gobernador del estado y todo ello se tiene que evidenciar con fotografías o pequeños video que se hacen, hoy tenemos un testimonial con fotografías y videos, unas mil 500, incluyendo Solidaridad y Lázaro Cárdenas", abundó el entrevistado.

En el municipio de Solidaridad hay más de dos mil concesiones de taxi, además de unidades de transporte de carga dividido en unos siete sindicatos.

Para lograr una baja reducción de unidades sancionadas, dijo el funcionario, mantienen una relación cercana con los dirigentes de cada uno de los sindicatos que existen, quienes verifican que haya cumplimiento de las medidas con sus agremiados.

Esperan que la tendencia continúe para los siguientes meses.