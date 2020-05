Playa del Carmen: Respetan habitantes “toque de queda” en Solidaridad

La primera jornada de restricción obligatoria de movilidad en Playa del Carmen, para contrarrestar la propagación del Covid-19, no trajo consigo detenidos que hayan ignorado el mandato de las autoridades de quedarse en casa.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, del municipio de Solidaridad, hubo una notable disminución de la movilidad en calles y avenidas, las cuales lucieron vacías desde las 19 horas del jueves y hasta las cinco horas de ayer.

“Todo tranquilo, se trabajó en contención e invitación con la ciudadanía y definitivamente sí se vio un cambio notable, realmente a partir de las 7 de la noche sí estuvo la gente en sus casas, sí se hizo caso de la medida de reducción de movilidad social”, informó la fuente oficial.

La medida no tiene fecha de conclusión y ha sido la más estricta hasta ahora implementada por parte del ayuntamiento de Solidaridad, disposición que cierto sector de la población ha calificado como “Toque de Queda”, expresión que no existe en ninguna norma jurídica vigente mexicana; no obstante, la medida debe de acatarse con base en el decreto emitido por Carlos Joaquín González, gobernador del Estado, para combatir el avance del Covid-19, el cual contempla arrestos de hasta 36 horas para quien no acate las restricciones.

El pasado jueves, luego que comenzaron la medidas de restricción de movilidad, varios puntos de Playa del Carmen pudieron apreciarse con nula circulación de vehículos y personas, tales como la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, la zona comercial de plaza Las Américas, Misión de las Flores y Palmas.

Asimismo, continuó la restricción para acceder a la playa del primer cuadro de la ciudad, donde actualmente las calles que conducen a la costa se encuentran acordonadas.

En lo que concierne al municipio de Solidaridad, ayer Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud de Quintana Roo, informaba que hay 24 defunciones por Covid-19, 170 casos positivos y 79 personas recuperadas, el municipio es el segundo en importancia con casos de la enfermedad, sólo por detrás de Benito Juárez.