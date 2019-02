Solidaridad lista para hermanarse con Acapulco y Algeciras

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- El municipio de Solidaridad inició el protocolo de hermanamiento con las ciudades de Acapulco, Guerrero y con Algeciras, España, con el objetivo de fortalecer lazos turísticos y culturales.

Ernesto Bartolucci Blanco, director de Turismo en el municipio, explicó que con el caso de la primera ciudad comparten la vocación turística, mientras que con la segunda tienen en común a Paco de Lucía, músico que nació el Algeciras y que luego radicó por muchos años en Playa del Carmen.

“Una de las cosas destacadas fue el acercamiento que tuvimos con Algeciras y la entrega de la carta, ya aprobada. Estuvimos reunidos con el alcalde de Algeciras (…) Playa del Carmen no tiene ningún hermanamiento con ninguna entidad, entonces estamos iniciando con esta ciudad y con la propuesta de continuar con Acapulco; Algeciras nos da mucho porque nos permite colocarnos en el mundo de la cultura a nivel mundial”, dijo Bartolucci Blanco.

El funcionario informó que para el caso de hermanamiento con la ciudad española, están sometidos al protocolo que marca la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Playa del Carmen no tiene ningún hermanamiento con ninguna ciudad, lo cual llama la atención porque hubo acercamientos, pero no se logró. Esto es un proceso complejo, si no pasa por relaciones exteriores no trasciende”, explicó.

En la administración pasada, hubo intenciones de llevar a cabo un hermanamiento con ciudades chinas y en específico con la ciudad de Valladolid, España. Los lineamientos para que las ciudades que se encuentran en la República Mexicana puedan acceder a un hermanamiento, tienen que apegarse al Programa Mexicano de Ciudades Hermanas y Cooperación Internacional Descentralizada de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En dicha guía, se destacan vínculos de cooperación, en los temas turísticos, culturales, desarrollo, educación, ciencia y tecnología, entre otros.

En el caso de Algeciras, además de la cooperación cultural por el vínculo con Paco de Lucía, puede haber intercambio tecnológico. Paco de Lucía, afamado compositor de flamenco, murió en 2014 en esta ciudad.