Playa del Carmen: Se niegan a adquirir tours tras muerte de menor en parque acuático

Las agencias de tours de Playa del Carmen reportan una caída de ventas de paquetes relacionados con atracciones del Grupo Experiencias Xcaret, luego de la muerte de un niño en el parque Xenses.

De acuerdo con entrevistas realizadas en estos establecimientos en diversas partes de la zona turística, son los mexicanos quienes se niegan a adquirir algún paquete a parques de esta empresa; mientras que extranjeros, no sin antes preguntar por la situación, aún acceden a visitarlos.

“La gente sigue preguntando por los tours, sobre todo a Xplor y a Xcaret, pero no estamos vendiendo como tal porque creemos que ya se corrió la voz, el mexicano prefiere no participar en ninguna de sus actividades, incluso una familia preguntó que no quieren saber nada de ellos (…) la baja comenzó a partir de que la noticia salió en redes sociales, dejaron de comprar lo de Xcaret”, dijo Maribel Stand, vendedora de tours en las cercanías de playa Mamitas.

La baja, de acuerdo con información proporcionada, es de entre un 40% a 70% con respecto a lo que vendían antes de que ocurriera la tragedia, además resaltaron que con otras atracciones que ofrecen, ajenas a Xcaret, no ha ocurrido lo mismo.

Asimismo, lamentaron la situación que dañó la imagen de estos productos turísticos porque muchos visitantes sólo se acercan para preguntar sobre lo ocurrido.

Isabel Aragón, representante de ventas de tours en el centro de Playa del Carmen, comentó que antes de las vacaciones de Semana Santa, había mucha expectativa de venta de las atracciones de la citada empresa, sin embargo, a raíz de lo ocurrido, la comercialización no despuntó, por el contrario, descendió.

“En internet tienen muy mala publicidad ahorita, mucha gente está comentando “no, no compres Xcaret porque matan niños”, más que nada viajeros”, dijo la entrevistada.

Para Alex Jiménez, dedicado a la misma rama comercial, además de resaltar la caída de venta de las atracciones de Xcaret, pide que haya justicia para esclarecer la muerte del menor.

“Que se haga justicia a la familia más que nada, porque el parque no va a perder jamás”, sostuvo Alex.

Hay que recordar que el pasado 27 de marzo, un menor de edad murió en el parque Xenses, al parecer por un error humano; la Fiscalía General del Estado investiga el caso.

