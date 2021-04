En el inicio de las campañas electorales para la renovación de ayuntamientos, en Solidaridad se presentó la renuncia de la candidata suplente a primera regidora María Rodríguez Bonfil y acusó de no respetar su posición de joven.

De acuerdo con lo expuesto, ella formaba parte de la coalición Va por Quintana Roo, además es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde preside Red Jóvenes por México del citado instituto político, por lo cual le correspondía ser candidata titular y no suplente a la regiduría.

“Lo que pasa es que se basan en una serie de mentiras para hacerme aceptar el espacio, a mí me dicen que sea candidatura era para una mujer adulta, yo me tomo a la tarea de revisar la página del Ieqroo y ahí nos dicen que la persona que encabeza la candidatura va por cuota mujer joven (…) dan la candidatura a otra persona que de la nada llegó”, explicó Rodríguez Bonfil.

Es decir, Rodríguez Bonfil se quejó de que no le otorgaron la titularidad de la candidatura de la primera regiduría, la cual recayó en Nellyadi Anaiza Quian Medina, planilla encabezada por Lili Campos Miranda.

“Ella no tiene una militancia activa dentro del instituto político (…) renuncio solamente a la suplencia más no al partido, yo me voy a retirar de este proceso electoral y me voy a dedicar mis estudios (…) mi estructura que había presentado se retira conmigo”, abundó la entrevistada, quien agregó que son alrededor de 500 personas que apoyaron su proyecto juvenil partidista.

Dicha coalición a la que renuncia, está integrada por el PRI, partido al que pertenece, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). En general, los actos proselitistas, en el municipio de Solidaridad, iniciaron con normalidad y, al menos hasta la tarde de ayer no reportaban alguna novedad.

