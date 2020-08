El Consejo Coordinador Empresarial pidió a las autoridades que la Décima Avenida no la conviertan en zona peatonal, proyecto que está contemplado como parte del aprovechamiento del polígono turístico del primer cuadro de la ciudad.

Ayer, en rueda de prensa virtual, Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, dio a conocer el posicionamiento ante este proyecto, del cual dicen, no les traerá beneficios como contemplan.

“Ahora no es el momento de transformar la Décima Avenida en área peatonal. Ya tenemos una zona peatonal en la cual se invirtió dinero público (…) no gentrifiquemos el casco antiguo de la ciudad a favor de intereses particulares. Es tiempo de escuchar al sector empresarial, al empresario establecido, al que ha sufrido y se ha mantenido durante tres años, a pesar de las crisis del sargazo y del Covid-19. Es tiempo de apoyar al empresario, no de ahorcarlo para que se vea obligado a bajar las cortinas o rematar sus propiedades y que otros se aprovechen”, dijo Lenin Amaro.

De acuerdo con fuentes gubernamentales consultadas, en el transcurso del fin de semana darán a conocer el proyecto de convertir en paso peatonal la Décima Avenida, particularmente de la que se encuentra en la zona turística, es decir, de la avenida Juárez a la avenida Constituyentes.

Lenin Amaro comentó que no hay condiciones para realizar el cambio porque ya existe una zona peatonal, como lo es la Quinta Avenida, que se encuentra en paralelo a la Décima Avenida y a menos de 100 metros de distancia entre ambos.

“Solo cuando las propuestas que desarrollan los Consejos Municipales respeten el marco legal, la participación ciudadana, y la factibilidad económica, social y ambiental. En este sentido, reiteramos la importancia de establecer, a través de mecanismos de participación ciudadana una imagen colectiva del futuro, a largo plazo y diseñada a partir de la ciudadanía”, agregó Amaro Betancourt.

Advirtieron que agotarán los recursos ante las instancias legales para revertir el anuncio en caso que sea oficial.