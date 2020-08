El sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río no volverá a aplicar el “hoy no circula”, pese a que cierto sector del gremio se encuentra a favor del regreso del programa para tener mejores ingresos.

Rubén Aguilar Gómez, secretario general del sindicato, comentó que ya no hay condiciones para volver a implementar el programa, pues están a favor de la reactivación económica.

“Teníamos que hacer ese paso, sabíamos que iba a haber resistencia, al final los muchachos entendieron porque yo les dije a delegados, a trabajadores, vamos a trabajar, yo mismo me metí en un vehículo para tener eso claro y de no ser así, echar para atrás eso, no me quita, tampoco me da, pero era importante dar ese paso. Afortunadamente se ha abierto algunos hoteles, eso es un comentario que también se respeta”, comentó Aguilar Gómez.

La organización tomó la determinación, en el pasado mes de abril, de iniciar con un programa que, los operadores nombraron “hoy no circula” porque de más de dos mil unidades, de manera alternada la mitad funcionaba un día y la otra al día siguiente.

Lo anterior como medida para amortiguar los estragos económicos que ocasionó la contingencia del Coronavirus; además, el sindicato, decidió reducir las cuotas de la cuenta en un 50% y bajó el pasaje cinco pesos, de la corrida mínima con un costo de 30 pesos.

Rubén Aguilar mencionó que esperan mejores condiciones para las siguientes semanas, también por la reapertura de playas a la población en general. Aguilar Gómez fue entrevistado la mañana de ayer, en el marco del programa de sanitización de unidades de transporte de combi.

El programa tiene que ver con las diferentes labores que ha emprendido el sindicato con el objetivo de frenar la propagación del Coronavirus o Covid-19. Asimismo, colocaron calcomanías para distinguir a las unidades que cuentan con la sanitización.