Playa del Carmen: Trabajadores de hotel exigen liquidación conforme a la ley

Un grupo de más de 80 trabajadores del hotel The Reef Coco Beach, protestaron en las afueras del centro de hospedaje para exigir una liquidación justa conforme a la ley.

De acuerdo con David Gustavo Chablé, delegado de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), no hay claridad sobre la liquidación luego del anuncio del cierre del centro de hospedaje.

“La empresa los está llamando uno por uno para pedir su baja, lo cual no nos parece bien, pedimos una liquidación justa (…) la empresa usa esa estrategia pero no nos están liquidando conforme a la ley. No nos dicen cuánto nos ofrecen, sólo nos están llamando”, dijo David Gustavo.

Los trabajadores de dicho centro de hospedaje son principalmente de las áreas de cocina, ropería, áreas comunes, camaristas, quienes desde el pasado mes de marzo dejaron de realizar las labores por el cierre del hotel, pero continuaban recibiendo una mínima percepción económica a manera de “apoyo” porque no concretaron la baja laboral.

“Tenemos colabores con 17, 15 años… apenas hace como cinco días comenzaron a llamar a la gente. Ahorita el hotel está cerrado y no nos han dado respuestas claras, necesitamos una liquidación para los trabajadores porque han entregado su vida al hotel”, mencionó.

En el lugar ningún representante hotelero salió a recibir a los manifestantes, quienes con pancartas pedían solución a sus demandas. Dicho centro de hospedaje se encuentra en Playa del Carmen, en las cercanías de la playa Shangri- la y CTM.

Desde que inició la contingencia sanitaria del Coronavirus, diversos centros de hospedaje han tenido que rescindir el contrato a sus trabajadores, aunque no todos han terminado la relación laboran en condiciones favorables para los empleados, por lo que ha habido necesidad de intervención de los representantes sindicales de la CROC.

Apenas la semana pasada trabajadores del hotel Hacienda Vista Real protestaron porque les adeudaban el pago del reparto de utilidades, prestación a la que tienen derecho desde antes del declive económico atraído por el Coronavirus.