Tren Maya amenaza con dejar sin casa a una familia de Playa

En los terrenos aledaños a la avenida Periférico donde se lleva a cabo el desmonte del Tren Maya, sólo quedó de pie una rústica vivienda, cuyos posesionarios se mantienen en la incertidumbre ante el paso del megaproyecto federal.

En esa casa habita don Rodolfo Andrade May junto con su esposa, quienes hace más de tres años lograron hacerse de la posesión del predio de unos dos mil 500 metros cuadrados gracias a la gestión de una persona que dijo ser licenciado.

Nunca imaginaron que por ese lote abandonado en medio de lo que fue la última franja selvática que todavía hace algunos días atravesaba de norte a sur el fraccionamiento Villas del Sol; sería utilizado para el paso del proyecto del tramo 5 del Tren Maya, que a pesar que cuenta con una suspensión provisional otorgado por un juez federal, los trabajos no se han detenido.

Afortunadamente para don Rodolfo y su esposa, los trabajadores han respetado su casa, aunque no saben hasta cuándo, porque prácticamente el desmonte ya rodeó su vivienda y se extiende por toda la franja de la avenida Periférico, de Villas del Sol.