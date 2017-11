Universitarios de Solidaridad, carecen de educación sexual

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La desinformación sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Sida continúan siendo factores que fomentan la discriminación entre la población de jóvenes en Playa del Carmen.

Según las conclusiones de una encuesta levantada entre estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, campus Playa del Carmen, un 45% de los entrevistados respondió de manera incorrecta en base a mitos y prejuicios comunes.

Este ejercicio, levantado durante la última semana por la asociación civil “Vida Positiva”, mostró que 1 de cada 3 personas no saben que el VIH y el Sida son cosas diferentes e incluso más del 90% de los entrevistados aseguraron erróneamente que el Sida es “contagioso”.

“Menos del 10% de las personas saben que una transmisión del VIH es muy difícil y depende de muchos factores y no automáticamente a la pareja sexual de una persona con VIH su no usan condón. Todavía menos, el 5.9% saben que una persona con VIH bajo tratamiento exitoso del virus prácticamente ya no puede infectar a su pareja sexual en relaciones sin protección” dijo Rudolf Geers, presidente de dicha organización.

Explicó además, que solo el 14.6% de los jóvenes universitarios, sabían que con el sexo oral puede ser una vía de transmisión para alguna infección como la sífilis o gonorrea, por lo que se evidencia y preocupa por la falta de educación sexual adecuada en instituciones educativas de nivel superior.

Recalcó que la mala información con la que han crecido las nuevas generaciones ha ocasionado que menos de la mitad de la gente encuestada dijeron saber que actualmente el VIH no es mortal, sino una condición de salud tratable y que no se debe utilizar o relacionar la palabra “Contagio” si no que es una condición de salud “Transmisible” o “Infecciosa”.

Recalcó que por si esto no fuera poco, previamente en encuestas abiertas a la población en general, el 10% de los entrevistados dijeron creer el mito de que el VIH es un castigo divino por una vida inmoral y que solo afecta a los homosexuales, drogadictos y personas promiscuas.

“incluso se tiene la idea de que una persona promiscua tiene un montón de parejas sexuales; cuando preguntamos decían que consideraban que entre 10 o 20 ya eran promiscuas, pero en realidad un sujeto que ha tenido sexo con más de una persona es una persona promiscua; aunque además, si una persona solo tiene sexo con una sola persona pero esta ya ha tenido varias parejas, pues el riesgo es similar”, dijo el activista.