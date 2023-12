Playa: Desechan demanda de Calica contra declaratoria de área natural

El Juzgado Octavo de Distrito desechó un amparo con el que Calica buscó detener la declaratoria de área natural protegida sobre sus terrenos ubicados al sur de Playa del Carmen.

La trasnacional demandó por la vía constitucional al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en octubre pasado hizo pública su intención de convertir los terrenos de Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, en un área natural protegida.

Tal decreto con el que se oficializaría la declaratoria no ha sido publicado aún; sin embargo, existe un estudio técnico justificativo del área Leona Vicario, correspondiente a los terrenos de Calica.

El estudio fue publicado el pasado 8 de noviembre y podrá ser consultado hasta el próximo viernes para que la sociedad civil y gobiernos emitan una opinión.

Luego de esto, de acuerdo con la normativa en la materia de derecho ambiental, el gobierno federal habrá cumplido el principal requisito y, de esta manera, tendrá vía libre para declarar área natural protegida que tendrá que venir aparejado con una expropiación porque el lugar deberá quedar bajo la administración de la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas (Conanp).

En este contexto, Calica ha buscado adelantarse para evitar tal acto de autoridad. El pasado 30 de octubre presentó la demanda de amparo indirecto, el cual quedó asignado bajo el número de expediente 1062/ 2023 en el Juzgado Octavo de Distrito.

Este juzgado federal, según estrados, desechó la pretensión de la transnacional, pues hasta ahora no se ha consumado el acto de autoridad; no obstante, en un acuerdo emitido este lunes, se da a conocer que el particular ya tramitó una impugnación conocida como revisión, el cual deberá resolver un tribunal colegiado de circuito, del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, de Cancún.

El pleito de Calica con el gobierno de México está a punto de tomar un rumbo aún más álgido en tribunales, pues el Estado planea adjudicar los terrenos de la trasnacional para convertirlos en una reserva natural.