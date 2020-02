Playa del Carmen.- La presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete ofreció disculpas públicas a la pareja que fue desalojada de los arenales de playa Mamitas el pasado fin de semana, presuntamente por no consumir nada en el club de playa.

La edil convocó a los medios de comunicación para dar un mensaje a los concesionarios de playas a quienes pidió que “no sean abusivos” y que permitan a las personas disfrutar de los arenales.

“Me parece que esto es un tema de sentido común y de dignidad humano y de respeto y buen trato a la gente que decide pasar un día en la playa; si ya no tenemos 20 metros en la playa pues no usamos camastros hasta la playa, usamos la mitad, no queramos ser abusivos”, dijo la alcaldesa.