Playas de Cancún contaminadas tras ser usadas como puntos de convivencia

Distintas playas de Cancún son utilizadas constantemente por distintos bañistas como puntos para ‘botanear’ en grupo, pero tras la convivencia estas personas abandonan los residuos a su suerte y sin dejarlos en contenedores de basura.

A través de una jornada de limpieza realizada ayer, alrededor de 80 voluntarios retiraron de playa Tortugas alrededor de 35 kilos de desechos, conformados principalmente por bolsas de papas, botellas de vidrio, y cartones de cerveza, artículos que se usan para convivir en familia o entre amigos, pero son abandonados.

Por lo tanto, Danielle Camargo Dávila Madrid, directora del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve), comentó que estos restos fueron retirados de la zona de rocas de esta playa, sitio donde constantemente se reúne gente, pero tras irse un grupo sin llevarse sus artículos, éstos son hallados por visitantes nuevos, quienes se encuentran con contaminación previo a su estancia.

Cabe señalar que, según el personal de Protección Civil, las horas de mayor afluencia en las playas inician a partir de 11:00 a 11:30 horas, y desde el mediodía hasta las tres de la tarde es el horario con mayor afluencia, esto principalmente el fin de semana.

“Esto nos dice que la gente viene aquí a echar pachanga, y se le olvida o no le interesa recoger las cosas que trajeron. Hay cosas que si son reciclables pero como les echan otra basura adentro, no enjuagan la botella de lo que sea y lo dejan ahí entonces se pudre, y esa botella se vuelve basura general, ya no puede tener un segundo uso”, mencionó.