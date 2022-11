Playas `pet friendly´ quedan descartadas en Solidaridad

La Zofemat de Solidaridad descartó la creación espacios que permitan la entrada de bañistas acompañados de sus perros a las playas, debido a que la costa del municipio no tiene condiciones.

Lourdes Várguez Ocampo, directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), dijo que no hay condiciones para que en algún momento el municipio cuente con su playa pet friendly, derivado que no hay condiciones sanitarias que permitan proteger la salud de los mismos bañistas.

“Hemos estado analizando a municipios que tienen espacios para las mascotitas y las experiencias son catastróficas. La verdad que tener una playa para animales, no es garantía de que el resto de nuestras playas no se contamine, al fin y al cabo ponemos en riesgo lo que tenemos, lo que vendemos, lo que disfrutamos tanto, de lo que nos sentimos tan orgullosos y orgullosas los playenses, entonces no podemos tener playas amigables con las mascotitas”, explicó Várguez Ocampo.