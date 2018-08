Población ‘flotante’ afecta a Holbox

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Holbox tiene una población “flotante” de aproximadamente siete mil 500 personas, de las cuales dos mil 500 que son trabajadores turísticos, utilizan los servicios básicos de la isla y el resto, obreros de la industria de la construcción que habitan en las obras negras, carece de ellos, por lo que son considerados como uno de los principales focos de infección, al realizar sus necesidades fisiológicas a la intemperie, pues no existe vigilancia municipal que obligue a los contratistas a proporcionales baños, reconoció el alcalde de la isla, René Correa Moguel.

Con el paso de los años, debido a la erosión de playas, el espacio territorial en Holbox se reduce y se pronostica que cada año, el mar gane de uno a dos metros de terreno en la isla, por lo que en 20 años el 3% de extensión terrestre va a desaparecer.

“Isla chica está rebasada en todo, no podemos atender a la gente que viene, no tenemos los servicios, no tenemos la infraestructura y no tenemos la educación como comunidad para cuidar las inversiones que hace el gobierno”, dijo.

Al hablar de los habitantes de Holbox, mencionó que son dos mil 500 personas, a los que se suman los llamados “flotantes”, que no deberían contarse como pobladores, sino como personas que tienen empleo en el lugar, llegan en las mañanas para retornan a su lugar de origen por las tardes y que no son contabilizadas como usuarios de los servicios de isla.

Sin embargo, los dos mil 500 empleados no regresan a su lugar de origen diariamente, pues permanecen ahí los seis días laborales, lo que significa el uso de los servicios básicos y generación de residuos.

“No existen esos flotantes porque viven aquí de lunes a sábado”, remarcó el alcalde.

Por otro lado, para la construcción de vivienda y de desarrollos hoteleros, cerca de cinco mil trabajadores pernoctan en las obras negras sin ningún tipo de servicio básico, entre ellos el sanitario.

Son 100 contratistas los que tienen obras de construcción en Holbox, cada uno maneja 50 albañiles en promedio, informó Correa Moguel.

“Estamos impactando la isla, cada vez hay más gente y con la erosión de playas el espacio es más pequeño”, dijo el Correa Moguel.