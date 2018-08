Pobladores se quejan de calles: llevan 30 años sin reparación

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los habitantes de la comunidad de San José de la Montaña, en la periferia del municipio de Othón P. Blanco con Campeche, exigieron la reparación de calles con más de tres décadas sin ser reparadas.

Marco Fermín Montes, habitante de la comunidad, indicó que las calles no están pavimentadas, ya se convirtieron de terracería después de 30 años de no ser atendidas, ocasionando que el transporte público foráneo proveniente de la capital del Estado y Nicolás Bravo, ya no quiera pasar por el pueblo por miedo a desperfectos.

Comentó que los gobiernos estatales y municipales, no han regresado a darle mantenimiento a las calles que fueron creadas con el crecimiento poblacional.

También te puede interesar: Van $36.3 millones para rehabilitación de parques y calles

Explicó que desde hace tres décadas las autoridades no llegan a realizar obras, solo promesas en tiempo de campaña, pese a que las calles requieren ya una reparación urgente.

Carlos Castillo/SIPSE

“Tenemos como 10 kilómetros de calles, que ya no están pavimentadas, ahora son de terracería, ya no queda ni huella de que alguna vez tuvieron pavimento, son más de 30 años de abandono”, comentó.

Reconoció que han realizado diversas solicitudes a las autoridades estatales, municipales y federales, por parte del delegado y del presidente del Comisariado Ejidal del pueblo, pero hasta la fecha no tienen respuesta.

“Sabemos que nuestros representantes de pueblo hacen lo posible, pues nosotros se los exigimos, pero ellos sólo hacen las peticiones, y pueden llenar de ellas los escritorios de los funcionarios, pero si no quieren atendernos, no lo harán”.

Raúl Martínez Alejo, ex delegado de la comunidad, señaló que pese a que desde hace muchos años se tiene conocimiento por parte de las autoridades nada han hecho para resolver esta situación, lo que ha provocado que ya ni los camiones de servicio público foráneo quieren entrar a la comunidad, debido a las malas condiciones de las calles, lo que hace cada vez más difícil la situación en la comunidad de más de 600 habitantes.

“Necesitamos los servicios, necesitamos que entren al pueblo a dejar el pasaje, ya no podemos sacar nuestras cosechas, los camiones ya no quieren entrar al pueblo, batallamos para sacar la cosecha de las parcelas, y también del pueblo”, denunció.