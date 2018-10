¿Por qué la población de Q. Roo prefiere no denunciar delitos?

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En Quintana Roo, las víctimas de delito dejan de interponer denuncias ante el Ministerio Público por considerar que es una pérdida de tiempo; en 2017, hubo sólo 47 mil 222 denuncias, de 390 mil 285 delitos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) en el año 2017 sólo el 12.1% de los delitos del Fuero Común se denunciaron de manera formal ante el Ministerio Público, contra 12.3% del año inmediato anterior.

Además de la pérdida de tiempo, las víctimas resaltan también que no denuncian por miedo a extorsiones por parte de la autoridad, trámites largos y difíciles, desconfianza o actitud hostil del Ministerio Público.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dan a conocer que el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició en el año en cuestión Averiguación Previa o Carpeta de Investigación (CI) en 68.6% de los casos denunciados, apenas el 8.3% respecto del total de delitos; en 2016, inició investigación en 80.8% de las denuncias, es decir, que disminuyó la integración de expedientes.

Dicha encuesta revela que entre las razones de las víctimas para no denunciar los delitos ante las autoridades, el 40.6% no lo hace porque considera que es una pérdida de tiempo; el 15.6% porque no tiene pruebas suficientes para comprobar el delito; el resto, por miedo al agresor o considera que es un delito de poca importancia, como el caso de robo o asalto de minoría de bienes.

Víctor Zapata Vales, ex presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Othón P. Blanco, exhorta a la población que ha sido víctima de delito, a interponer sus denuncias ante los organismos procuradores de justicia, para que las autoridades ministeriales hagan las investigaciones y den con los responsables, para imponer sanciones penales.

Advirtió que es importante que haya una cultura de denuncia, de lo contrario, la autoridad no puede combatir o aprehender a quienes cometen delitos del fuero común, mientras siguen “haciendo de las suyas” contra la demás población.