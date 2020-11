Pocos hombres le dicen 'si' a la vasectomía en Chetumal

La mega Jornada de Vasectomía sin Bisturí inició lenta en la capital del estado, con poca llegada de hombres para practicarse la cirugía gratuita en el Centro de Salud de Calderitas.

Ayer inició la Jornada, que estará vigente hasta el 30 de noviembre para los hombres que quieran limitar la reproducción, sin embargo en este primer día no hubo mucha asistencia al sitio hospitalario, según lo observado en un recorrido en el sitio.

El personal médico de ese Centro de Salud comentó que a partir de las 8:00 de la mañana se inició con la recepción de interesados y exhortaron a los hombres a tener una planificación familiar.

La Secretaría de Salud local informó que los días de atención a las personas interesadas serán de lunes a viernes, hasta las 2:00 de la tarde, y se tiene contemplado aproximadamente 40 procedimientos para aquellos hombres que ya tienen el número de hijos deseados.

Fernando González Zendejas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1, informó en su momento que se trata de un método muy seguro y efectivo y que de ninguna manera se ve afectada la vida sexual.

De igual forma, dijo que en la actualidad la planificación familiar es de los programas que mayor realce tiene en toda la geografía estatal y que se promueve en los hospitales y centros de salud, como parte de la vida saludable.

“Estamos haciendo la vasectomía sin bisturí, en menos de 15 minutos se hace, no tiene costo alguno, además no se tiene que hospitalizar a la persona, es un procedimiento muy efectivo que no afecta la vida sexual”, dijo uno de los enfermeros del Centro de Salud.