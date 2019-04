Emocionante presentación de poemario en Cancún

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Quisiera decir tantas cosas, pero el corazón está que se me sale, gracias por estar aquí y a mis amigos de Colectivo Colectivo gracias por darme un motivo más para vivir. No se den por vencidos nunca, la vida es maravillosa, disfrútenla cada instante, valoren a cada una de las personas que tienen a lado porque no sabemos en qué momento nuestra vida puede cambiar”, expresó la poeta Norma Espinosa, durante la presentación de su poemario en el Centro Cultural de las Artes.

“Emociones”, fue el nombre del compendio editado por Colectivo Colectivo que se presentó el martes por la noche, integra 11 poemas en español y cuenta con una traducción en lengua maya que estuvo a cargo del poeta y promotor cultural Pedro Uc Be, a quien la poeta y cantante de lenguas originarias considera su padrino.

También te puede interesar: Libro de poemas, casi listo

Durante la presentación, la asistencia pudo mirar la alegría y el cúmulo de emociones de la cantante y poeta que inevitablemente se conmovió hasta las lágrimas, el respetable la vio fortalecida y con nuevos bríos para continuar con su carrera artística después de vencer el cáncer de mama que le detectaron el año pasado.

La velada fue amenizada antes y después de la presentación del poemario por el reconocido guitarrista Javier Rojas, quien interpretó algunas de sus piezas previo a que subieran al escenario del foro cerrado del Centro Cultural de las Artes la poeta y sus amigos, quienes la acompañaron y contaron un poco acerca de cómo surgió este compendio de poemas.

Por su parte, Jhon Mcliberty, integrante de Colectivo Colectivo, compartió que para él y sus compañeros, Norma es muy especial y que por lo tanto esta presentación es muy importante para todos y que les daba mucho gusto poder acompañarla en esta primera aparición pública de la poeta después de estar un año fuera de escena.