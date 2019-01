Policía chantajea a detenido para que no lo denuncie

Irving Canul/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Una nueva denuncia contra policías municipales sale a la luz pública; se trata de la sustracción de un teléfono celular, con valor de más de 2 mil pesos, tras la detención de un joven de 18 años.

Geovanny “N” dijo que hace dos semanas fue detenido por involucrarse en una riña callejera en la colonia CTM y antes de llegar a las instalaciones de Seguridad Pública fue despojado de un teléfono celular.

Condiciona la entrega

El policía que se lo "decomisó" prometió devolverlo pero no lo hizo. El denunciante asegura que el uniformado dijo que haría la devolución del aparato sólo si no lo denunciaba.

El denunciante dijo que “acepto que pude haber cometido alguna falta administrativa, pero no se vale que el policía de la patrulla 7155 me retuvo mi teléfono celular y cuando acudí a reclamarlo a la delegación, me pidió no denunciarlo y me lo devolvería, pero hasta ahora nada”. Advirtió que tanto él como su padre acudirán a denunciar el hecho ante la contraloría municipal.

Del mes de junio a la fecha, este sería el quinto caso, en lo que va del año, en el que hay denuncias contra policías por abuso de autoridad y robos en las detenciones.