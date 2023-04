Tres de cada cinco policías de Q. Roo denunciados son de "tránsito"

Tres de cada cinco agentes que son denunciados por algún abuso pertenecen a las diferentes direcciones de tránsito. La tercera parte de las quejas fueron interpuestas por turistas, pero los procedimientos fueron desechados luego de que las presuntas víctimas no les dieran seguimiento.

La información obtenida a través de los diversos organismos de Transparencia revela que tan sólo en el Ayuntamiento de Benito Juárez durante los años 2021 y 2022 se interpusieron 521 denuncias en contra de elementos de Tránsito por detenciones arbitrarias o intentos de soborno.

El desglose de la información reveló que poco más del 60% de esas denuncias fueron desechadas. La mayoría de las veces fue porque no se encontraron los elementos suficientes para sustentar la queja, ya que la defensa del ciudadano se basa en que no podían exigirle su documentación en los retenes y operativos de las corporaciones policíacas, alegando el derecho al libre tránsito.

En otras el denunciante desistió tras comprobarse que no tenía la razón, sobre todo en las detenciones relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas.

Turistas denuncian extorsiones policiacas

En el caso de los turistas la mayoría de las denuncias fue por extorsión ocurrida en los municipios turísticos del norte de la entidad. Sin embargo a éstas no se les da el adecuado seguimiento debido a que los visitantes pasan poco tiempo en la ciudad y deben volver a sus lugares de origen en cuestión de días, y no regresan para dar ver cómo va su caso.

Aunque esta situación no evita que se expresen en las redes sociales. Ahí turistas extranjeros denuncian presuntas extorsiones por parte de agentes de tránsito para no multarlos, aunque en muchas de las ocasiones estos señalamientos se quedan en las redes sociales ya que no se formalizan ante la autoridad correspondiente por lo que no son contabilizadas ni investigadas.

Además de Benito Juárez, otros municipios que han tenido quejas son

Solidaridad, con 201

Othón P. Blanco, con 72

Cozumel con 28

Tulum con 12

El resto de los municipios en conjunto no llegan ni a una decena.