Polo Morín y Lambda García 'presumen' su relación en Playa

RIVIERA MAYA, Q. Roo.- Polo Morín decidió tomarse unas merecidas vacaciones, en el Caribe mexicano.

“Un año que termina... muchas experiencias que contar, pero sobretodo mucho que agradecer”, expresó en sus redes sociales el actor.

Pero el modelo no visitó la Riviera Maya solo, sino acompañado de Lambda García, por lo que ambos ya no ocultan más su amor. “Vive para ti, sonríe y disfruta tu vida”, fueron las palabras de Polo, junto a la foto que compartió en la que aparece con Lambda, informa el portal El Debate.

Ambos actores, en compañía de varias amistades, pasaron un fin de semana en Playa del Carmen. Durante su viaje visitaron el popular parque Río Secreto, y disfrutaron de su estancia en un hotel de la ciudad quintanarroense, el Azul Fives Hotel.

Los buenos comentarios al respecto, no se hicieron esperar sobre la fotografía, donde además, tanto Lambda como Polo, lucen sus músculos en las imágenes.

“El amor es universal, felicidades por su amor”; “qué guapos. Se ven de los más bonitos. Alguna vez me dijeron que el amor entre diferentes es común, pero el amor entre iguales, es sublime”; “no necesitan hacer bandera de nada, mientras ellos sepan y sus allegados es más que suficiente, no tienen por qué ventilar a todo el mundo. ¡Que compartan lo que gusten compartir!”; “se ven increíbles, me encantan juntos, así por siempre chicos”, “no solo es que son un par de guapos, si no que juntos irradian felicidad”, comentaron algunos de sus seguidores.