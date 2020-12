Por autobus, así optaron por salir de Cancún turistas atrapados por Interjet

Los turistas que se encuentran varados en Cancún por las cancelaciones de vuelos de Interjet, optaron por salir del destino vía terrestre para evitar seguir acumulando más gastos.

José Juan Sepulveda, originario de la Ciudad de México, viajó al estado de Quintana Roo de vacaciones familiares con su esposa y dos hijos, quienes tras el descanso, no anticiparon verse afectados por la crisis financiera de la aerolínea.

El entrevistado mencionó tenían programado su regreso a la capital del país para el 29 de noviembre, sin embargo, ese día fueron canceladas las operaciones debido a la imposibilidad de la empresa para el pago de la turbosina.

“De un día para otro cancelaron los vuelos y no te dan solución, ni hospedaje, sólo que no puedes viajar, entonces he decidido regresar en autobús, porque no encontramos vuelos disponibles a Ciudad de México”, dijo.