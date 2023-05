Por falta de suministro, habitantes de la zona maya inconformes con Capa y CFE

Las paraestatales dedicadas a la distribución de agua potable y energía eléctrica, han dejado inconformidades a usuarios de las comunidades y cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, precisamente por constantes fallas y falta de suministro.

Habitantes de las comunidades como Santa María Poniente, Naranjal Poniente, Trapich, Santa Rosa, entre otras, desde el pasado fin de semana se han estado quejando por la falta de corriente, algunos reportaron hasta cinco días de no contar con energía y nadie les brindaba solución.

La carencia de agua potable, también ha sido un tema consecutivo en la población y no pasa desapercibido, constantemente hacen sus reportes por la falta del vital líquido, la baja presión, entre otros, son los descontentos más comunes en las distintas colonias de la ciudad y pueblos.

Ayer un grupo de personas del Fraccionamiento del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), se inconformaron con la dependencia, por suspender la toma de agua, dejando sin agua a cinco casas supuestamente para hacer trabajos de mantenimiento.

Saulo Che Uex subdelagado de Naranjal, expresó que son muchas las comunidades que se quedan sin corriente y no sólo un rato, en esta ocasión se quedaron con más de una semana, pese a los reportes, no les hacen caso, no llegan y brindan una solución, como si no les importara.

Por su parte Saturnino de Jesús Canul Dzul gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) en el municipio, destacó que hay tomas que tienen muchos años que fueron instaladas y el tiempo les ha cobrado factura, provocando el poco suministro, aunque les están dando mantenimiento, no logran acabar con todas y eso se le suma, los bajones de energía que evitan que las bombas funcionen.