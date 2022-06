Por lluvias y criaderos, mosquitos Culex invaden Felipe Carrillo Puerto

Luego de las últimas semanas de presencia de lluvias en Felipe Carrillo Puerto provocaron un potencial desarrollo o proliferación de moscos, principalmente Culex, conocida como la molestia sanitaria.

Mario Ponce Solís, jefe del área de vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres en el municipio, añadió que el mosco chupa sangre, ha estado afectado a la población, porque en su momento la ciudadanía no elimina los criaderos de moscos en sus hogares, el cual fue la causa principal.

“Ahora nos echan la culpa y quieren que hagamos fumigaciones para eliminarlos, pero no resulta, no los mata, desde enero que empezamos con las acciones preventivas, en la eliminación de criaderos, concientización para deshacerse de sus cachorros, al no hacerlo, esos son los resultados”.