¿Por qué aprender matemáticas?

El aprendizaje de las matemáticas es, sin duda alguna, un objetivo fundamental de cualquier sistema educativo. A lo largo del mundo, millones de estudiantes se esfuerzan por dominar las habilidades básicas que les permitirán aplicar las matemáticas en diversas situaciones cotidianas. El manejo adecuado de las finanzas personales, el resumen e interpretación de datos para comprender diferentes fenómenos o para guiar la toma de decisiones, justifican ampliamente ese esfuerzo. Más aún, el desarrollo tecnológico que caracteriza a nuestra época es en buena medida producto de la aplicación de múltiples teorías matemáticas.

Un vistazo a la historia nos permite identificar los grandes beneficios que el desarrollo de las matemáticas brinda a la sociedad. Por ejemplificar, hace más de dos mil años, conocimientos básicos de geometría permitieron a Heratóstenes de Cirene estimar las dimensiones de la Tierra con gran precisión. Una proeza notable considerando que muchos siglos después los europeos aún ignoraban, no solamente las dimensiones de nuestro planeta, sino su forma. En cuestiones bélicas, las matemáticas también jugaron un papel central en la Segunda Guerra Mundial, cuando matemáticos polacos lograron reconstruir la famosa máquina de cifrado alemana denominada Enigma. La información que obtuvieron fue compartida con los franceses e ingleses brindándoles una ventaja decisiva en el desarrollo de la guerra.

Nuestro país ha sido el origen de muchos matemáticos destacados y ha acogido a otros tantos. No obstante, los estudiantes mexicanos suelen obtener magros resultados en evaluaciones estandarizadas de matemáticas a nivel global; un ejemplo de ello es la prueba PISA, en la que hemos ocupado los últimos puestos entre los países de la OCDE. Localmente la situación no es mejor, ya que los estudiantes de bachillerato de nuestra entidad se ubicaron por debajo de la media nacional en la sección de matemáticas de la prueba PLANEA aplicada en 2017. En dicha prueba, alrededor del 70% de los estudiantes quintanarroenses no pudieron superar el nivel de habilidades más elemental.

Atendiendo a esta problemática, en la Universidad del Caribe desarrollamos una serie de proyectos que tienen el objetivo de mejorar el aprendizaje de las matemáticas. En el Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías, diferentes profesores han construido una plataforma web en la que nuestros estudiantes pueden perfeccionar sus habilidades matemáticas mediante la utilización de material didáctico y la solución de ejercicios y problemas. Al mismo tiempo, exploramos la aplicación de diferentes técnicas de Inteligencia Artificial para diagnosticar adecuadamente las habilidades matemáticas de cada estudiante y ofrecer estrategias de trabajo personalizadas que optimicen su aprendizaje. Los resultados obtenidos mediante dicha plataforma se han difundido en diferentes foros nacionales e internacionales con gran aceptación. Otro proyecto destacable, es el programa de Vínculo Comunitario. En este programa, estudiantes universitarios participan ofreciendo actividades académicas y de recreación a niños de comunidades cercanas a nuestra universidad; varias de estas actividades tienen el objetivo de incrementar la motivación de los niños hacia las matemáticas.

Cabe señalar que la actitud de los padres de familia hacia las matemáticas es determinante en los aprendizajes que lograrán sus hijos. Cualquier esfuerzo que realicen las instituciones educativas por mejorar el aprendizaje de las matemáticas será insuficiente sin la motivación, el ejemplo y el apoyo de los padres de familia y de la sociedad en general.

Dr. Héctor Fernando Gómez

Profesor-Investigador del Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías.

Universidad del Caribe.